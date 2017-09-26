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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане смягчается наказание за намеренное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Как сообщает Report, в связи с этим в статью 196 (умышленное уклонение от погашения кредиторской задолженности) Уголовного кодекса вносится изменение.

По статье 196.1, умышленное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного решения, причинившее значительный ущерб наказывается штрафом в 2-4-кратном размере от нанесенного ущерба с лишением или не лишением прав на занятие соответствующей должности или занятие соответствующей деятельностью сроком до 3 лет, либо исправительными работами сроком до 1 года, либо лишением свободы сроком до 3 лет.

Согласно изменению, срок лишения свободы снижается с 3 до 2 лет и в качестве нового вида наказания добавляется ограничение свободы сроком до 2 лет.

Изменение вносится и в пункт 196.2. Так, если те же деяния сопровождались причинением крупного ущерба, это наказывалось штрафом в 3-5 кратном размере от нанесенного ущерба с лишением или не лишением прав на занятие соответствующей должности или занятие соответствующей деятельностью сроком до трех лет, либо исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Согласно изменению, в качестве наказания будет применяться также ограничение свободы сроком от 1 до 3 лет, срок лишения свободы сокращен с 3 до 2 лет.

Законопроект передан на обсуждение депутатами Милли Меджлиса.