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В Азербайджане смягчается карантинный режим

В Азербайджане смягчается карантинный режим С 00:00 18 января 2021 года отменяются СМС-разрешения для выхода из дома
Внутренняя политика
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16 января 2021 г. 10:51
В Азербайджане смягчается карантинный режим

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана распространил заявление.

Как сообщили Report в Кабмине, после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане и в мире было решено продлить особый карантинный режим до 06:00 1 апреля 2021 года.

Тем не менее, ввиду прослеживания определённой стабильности в динамике распространения болезни в Азербайджане было решено с 00:00 18 января 2021 года применить некоторые послабления.

Так, с 00:00 18 января 2021 года отменяются СМС-разрешения для выхода из дома.

С 00:00 25 января 2021 года разрешается деятельность торговых объектов (за исключением обслуживания клиентов на местах в объектах общественного питания, чайных домах и пр., а также деятельности крупных торговых центров, моллов), салонов красоты, парикмахерских и предоставление косметических услуг (включая обслуживание в доме клиента или других местах), музеев и выставочных залов, междугороднее и межрайонное сообщение.

С 00:00 1 февраля 2021 возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общепита, ресторанах, кафе, чайных и пр.

Ограничения на работу бакинского метро остаются пока в силе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərt karantin rejimi yumşaldılır

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