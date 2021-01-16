В Азербайджане смягчается карантинный режим

С 00:00 18 января 2021 года отменяются СМС-разрешения для выхода из дома

Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана распространил заявление.

Как сообщили Report в Кабмине, после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане и в мире было решено продлить особый карантинный режим до 06:00 1 апреля 2021 года.

Тем не менее, ввиду прослеживания определённой стабильности в динамике распространения болезни в Азербайджане было решено с 00:00 18 января 2021 года применить некоторые послабления.

Так, с 00:00 18 января 2021 года отменяются СМС-разрешения для выхода из дома.

С 00:00 25 января 2021 года разрешается деятельность торговых объектов (за исключением обслуживания клиентов на местах в объектах общественного питания, чайных домах и пр., а также деятельности крупных торговых центров, моллов), салонов красоты, парикмахерских и предоставление косметических услуг (включая обслуживание в доме клиента или других местах), музеев и выставочных залов, междугороднее и межрайонное сообщение.

С 00:00 1 февраля 2021 возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общепита, ресторанах, кафе, чайных и пр.

Ограничения на работу бакинского метро остаются пока в силе.