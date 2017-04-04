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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане штраф за разжигание религиозной ненависти и вражды увеличивается в 6 раз.

Как сообщает Report, на данный момент, согласно Уголовному кодексу, за сеяние национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а также за ограничение прав граждан в зависимости от национальной, расовой, религиозной принадлежности или же действия, направленные на определение превосходства, явно, в том числе путем использования средств массовой информации, предусматривается штраф в размере от 1000 до 2 000 манатов, либо исправительные работы сроком до 2 лет, либо лишение свободы сроком от 2 до 4 лет. Согласно изменению, предлагается повысить сумму штрафа от 8 000 до 12 000 манатов.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.