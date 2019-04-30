В Азербайджане сформируют механизм предоставления сертификата "Халяль"

В Азербайджане будет сформулирован и внедрен механизм выдачи сертификата "Халяль".

Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы".

Согласно документу, эта деятельность будет осуществляться совместно с Государственным агентством антимонополии и контроля над потребительским рынком, Агентством продовольственной безопасности и министерством экономики страны.

Управлению мусульман Кавказа также рекомендовано принять участие в подготовке данного механизма.

Согласно документу, формирование механизма должно быть завершено в 2020 году.