В Азербайджане стартовала предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане сегодня стартовала предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.

В Азербайджане сегодня стартовала предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report , процесс будет длиться до 31 августа 08:00.

Предвыборная агитация может проводиться зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, зарегистрировавшими кандидатов, блоками политических партий, их полномочными представителями и доверенными лицами.

Для проведения агитационной кампании на территории республики отведено 3 259 открытых площадок и 1 854 закрытых помещения.

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.