В Азербайджане стартовала предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане сегодня стартовала предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.
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Предвыборная агитация может проводиться зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, зарегистрировавшими кандидатов, блоками политических партий, их полномочными представителями и доверенными лицами.
Для проведения агитационной кампании на территории республики отведено
Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.