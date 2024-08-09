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В Азербайджане стартовала предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане стартовала предвыборная агитационная кампания В Азербайджане сегодня стартовала предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.
Внутренняя политика
9 августа 2024 г. 07:35
В Азербайджане стартовала предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане сегодня стартовала предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, процесс будет длиться до 31 августа 08:00.

Предвыборная агитация может проводиться зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, зарегистрировавшими кандидатов, блоками политических партий, их полномочными представителями и доверенными лицами.

Для проведения агитационной кампании на территории республики отведено 3 259 открытых площадок и 1 854 закрытых помещения.

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən növbədənkənar parlament seçkilərinin təşviqat kampaniyası başlayıb

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