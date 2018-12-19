В Азербайджане сдадут три здания суда

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане до 2023 года сдадут три здания суда.

Как сообщает Report, вопрос отразился в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Госпрограмме по развитию азербайджанской юстиции на 2019-2023 годы".

В программе в течение 2019-2023 годов предусматривается строительство новых административных зданий Сумгайытского судебного комплекса и Масаллинского районного суда, а также завершение работ по реконструкции административного здания Сураханского районного суда города Баку.

Выполнение работ поручено министерству юстиции и министерству экономики.