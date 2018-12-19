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    В Азербайджане сдадут три здания суда

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане до 2023 года сдадут три здания суда. 

    Как сообщает Report, вопрос отразился в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Госпрограмме по развитию азербайджанской юстиции на 2019-2023 годы". 

    В программе в течение 2019-2023 годов предусматривается строительство новых административных зданий Сумгайытского судебного комплекса и Масаллинского районного суда, а также завершение работ по реконструкции административного здания Сураханского районного суда города Баку. 

    Выполнение работ поручено министерству юстиции и министерству экономики. 

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