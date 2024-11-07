В Азербайджане с завтрашнего дня начинаются шестидневные праздничные каникулы

С завтрашнего дня в Азербайджане начинаются шестидневные праздничные каникулы.

С завтрашнего дня в Азербайджане начинаются шестидневные праздничные каникулы.

Как сообщает Report, 8 ноября в стране отмечается День Победы, а 9 ноября - День государственного флага.

Поскольку 9 ноября приходится на субботу, согласно постановлению Кабинета министров "О переносе рабочих и выходных дней", 11 ноября также будет нерабочим днем.

Кроме того, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 12 и 13 ноября перенесены соответственно на 16 и 23 ноября.

Таким образом, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 ноября будут в Азербайджане нерабочими днями.