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В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации кандидатов на выборах в ММ

В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации кандидатов на выборах в ММ В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации окружными избирательными комиссиями (ОИК) кандидатов на внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
8 июля 2024 г. 13:29
В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации кандидатов на выборах в ММ

В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации окружными избирательными комиссиями (ОИК) кандидатов на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий Центральной избирательной комиссии по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис".

В документе отмечается, что процесс начнется с 13 июля и продлится до 18:00 2 августа.

Напомним, что 28 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов в парламент страны. Согласно документу, шестой созыв Милли Меджлиса был распущен, а внеочередные выборы назначены на 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Bu həftədən deputatlığa namizədliyin qeydə alınması üçün zəruri seçki sənədlərinin DSK-lara təqdim edilməsinə başlanılır

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