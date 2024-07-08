В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации кандидатов на выборах в ММ

В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации кандидатов на выборах в ММ

В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации окружными избирательными комиссиями (ОИК) кандидатов на внеочередных парламентских выборах.

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В Азербайджане с этой недели начнется прием документов для регистрации окружными избирательными комиссиями (ОИК) кандидатов на внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий Центральной избирательной комиссии по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис". В документе отмечается, что процесс начнется с 13 июля и продлится до 18:00 2 августа. Напомним, что 28 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов в парламент страны. Согласно документу, шестой созыв Милли Меджлиса был распущен, а внеочередные выборы назначены на 1 сентября. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram