Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане резко повышаются штрафы за публикацию в прессе статистических тайн.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в новом Кодексе административных правонарушений.

Согласно статье 389 кодекса, за распространение статистической тайны, то есть без разрешения юридических лиц (их представительств и филиалов) и физических лиц, передачи информации о них государственным органам, учреждениям, организациям, или физическим лицам, не имеющим право на использование этих данных, физические лица будут оштрафованы от 100 до 200 манатов (в настоящее время от 15 до 20 манатов), должностные лица - на 500 манатов (в настоящее время от 35 до 50 манатов), а юридические лица - от 1000 до 2500 манатов.

Помимо этого, за распространение статистической тайны путем публикации в прессе физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 300 манатов (в настоящее время от 30 до 40 манатов), должностные лица - от 500 до 700 манатов (в настоящее время от 70 до 90 манатов), юридические лица - от 2000 до 3500 манатов.

Напомним, что в действующем Кодексе административных правонарушений для юридических лиц за подобные правонарушения штраф не предусмотрен.

Отметим, что проект нового Кодекса административных правонарушений находится на стадии рассмотрения. Если проект будет принят в Милли Меджлисе, то вступит в силу 1 мая 2016 года. Кодекс представлен пленарному заседанию Милли Меджлиса.