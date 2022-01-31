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В Азербайджане реорганизуется ряд медицинских колледжей

В Азербайджане реорганизуется ряд медицинских колледжей В Азербайджане реорганизуется ряд медицинских колледжей.
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 17:08
В Азербайджане реорганизуется ряд медицинских колледжей

В Азербайджане реорганизуется ряд медицинских колледжей.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, Бакинский медицинский колледж №1, Бакинский базовый медицинский колледж №2, Сумгайытский медицинский колледж имени А.Алиева, Гянджинский медицинский колледж, Мингячевирский медицинский колледж, Шекинский медицинский колледж, Лянкяранский медицинский колледж, Джалилабадский медицинский колледж, Губинский медицинский колледж и Саатлинский медицинский колледж будут реорганизованы путем преобразования в юридическое лицо публичного права.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir sıra tibb kolleci yenidən təşkil olunacaq

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