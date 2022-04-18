В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане". Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане".

Как сообщает Report, на оказание финансовой помощи религиозным организациям из резервного фонда президента Азербайджана в государственном бюджете на 2022 год Управлению мусульман Кавказа выделен 1 миллион манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 350 тысяч манатов, религиозной общине горских евреев города Баку - 350 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 350 тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане - 350 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана - 350 тысяч манатов.

Также Фонду пропаганды моральных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями Азербайджана для финансовой поддержки других неисламских религиозных общин выделено 350 тысяч манатов.