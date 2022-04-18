О нас
Аудио новости

В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь

В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане". Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Внутренняя политика
18 апреля 2022 г. 14:12
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане".

Как сообщает Report, на оказание финансовой помощи религиозным организациям из резервного фонда президента Азербайджана в государственном бюджете на 2022 год Управлению мусульман Кавказа выделен 1 миллион манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 350 тысяч манатов, религиозной общине горских евреев города Баку - 350 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 350 тысяч манатов, Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане - 350 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана - 350 тысяч манатов.

Также Фонду пропаганды моральных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями Азербайджана для финансовой поддержки других неисламских религиозных общин выделено 350 тысяч манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı ayrılıb - SİYAHI

Экслюзивные новости

Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
14 апреля 2022 г. 15:42
Азерсу создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
"Азерсу" создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:36
Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше
Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi