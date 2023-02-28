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В Азербайджане разработают стратегию для противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем

В Азербайджане разработают стратегию для противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем 17:24
Внутренняя политика
28 февраля 2023 г. 19:26
В Азербайджане разработают стратегию для противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем

В Азербайджане будет разработана 3-летняя стратегия отраслевого контроля за легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма".

Было отмечено, что каждый надзорный орган, руководствуясь подходом оценки рисков, должен разработать 3-летнюю стратегию отраслевого контроля за легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

Разработка стратегии запланирована до ноября текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Cinayət yolu ilə əldə edilən əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə nəzarət strategiyası hazırlanacaq

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