В Азербайджане разработают стратегию для противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем

17:24

В Азербайджане будет разработана 3-летняя стратегия отраслевого контроля за легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма.

Как сообщает Report, это отражено в "Национальном плане действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма".

Было отмечено, что каждый надзорный орган, руководствуясь подходом оценки рисков, должен разработать 3-летнюю стратегию отраслевого контроля за легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

Разработка стратегии запланирована до ноября текущего года.