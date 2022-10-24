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В Азербайджане разрабатывается новая версия электронной судебной системы

В Азербайджане разрабатывается новая версия электронной судебной системы В Азербайджане разрабатывается новая версия электронной судебной системы
Внутренняя политика
24 октября 2022 г. 11:50
В Азербайджане разрабатывается новая версия электронной судебной системы

В Азербайджане разрабатывается новая версия электронной судебной системы.

Как сообщает Report, об этом начальник управления информационно-коммуникационных технологий министерства юстиции Агакерим Самедзаде заявил на мероприятии "Адвокатура и ИКТ, современные вызовы".

Глава ведомства подчеркнул важность доступности услуг для граждан. Он отметил, что у министерства достаточно успехов в этой области.

A.Самедзаде также сообщил, что в ближайшее время будет запущено мобильное приложение, посредством которого граждане смогут получать справки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron məhkəmə sisteminin yeni versiyası hazırlanır

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