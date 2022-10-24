В Азербайджане разрабатывается новая версия электронной судебной системы

В Азербайджане разрабатывается новая версия электронной судебной системы

В Азербайджане разрабатывается новая версия электронной судебной системы.

Как сообщает Report, об этом начальник управления информационно-коммуникационных технологий министерства юстиции Агакерим Самедзаде заявил на мероприятии "Адвокатура и ИКТ, современные вызовы".

Глава ведомства подчеркнул важность доступности услуг для граждан. Он отметил, что у министерства достаточно успехов в этой области.

A.Самедзаде также сообщил, что в ближайшее время будет запущено мобильное приложение, посредством которого граждане смогут получать справки.