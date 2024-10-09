В Азербайджане разоблачили очередную финансовую пирамиду, присвоены около 5 млн манатов

Правоохранительные органы Азербайджана пресекли деятельность очередной финансовой онлайн-пирамиды – "TOST", организаторы которой присвоили около 5 млн манатов граждан.

Правоохранительные органы Азербайджана пресекли деятельность очередной финансовой онлайн-пирамиды – "TOST", организаторы которой присвоили около 5 млн манатов граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, операция была проведена Главным управлением по борьбе с киберпреступностью.

В ходе операции задержан один из организаторов пирамиды - Намиг Джаббарзаде (1981 г.р.). Установлено, что его сообщник Сахиб Гусейнов (1989 г.р.) находится за пределами страны, он объявлен в розыск.

По данным МВД, Джаббарзаде и Гусейнов обещали "инвесторам" высокий доход якобы за счет торговли криптовалютой на электронной бирже с помощью искусственного интеллекта. Чтобы вызвать доверие у вкладчиков и привлечь новых участников, на начальном этапе им выплачивали небольшие символические суммы.

Организаторы публиковали рекламные посты о роскошном образе жизни, который они якобы ведут благодаря доходам от "TOST". Одним из требований к "вкладчикам" было распространение в группах WhatsApp ссылок на мошенническую пирамиду.

В целом мошенники присвоили около 5 млн манатов граждан, эти средства они переводили в криптовалюту и выводили в электронные кошельки. При обыске по адресу Джаббарзаде изъяты вещественные и электронные доказательства.

По фактам мошенничества в Главном управлении возбуждено уголовное дело. Джаббарзаде по решению суда заключен под стражу. Продолжаются мероприятия по установлению личностей и привлечению к ответственности других лиц, причастных к этой финансовой пирамиде.