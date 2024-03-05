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В Азербайджане в прошлом году разминировано более 53 тыс. гектаров освобожденных территорий

В Азербайджане в прошлом году разминировано более 53 тыс. гектаров освобожденных территорий В 2023 году Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) совместно с другими структурами были выполнены операции по разминированию на территориях общей площадью более 53 тыс. (53081,8) гектаров.
Внутренняя политика
5 марта 2024 г. 16:06
В Азербайджане в прошлом году разминировано более 53 тыс. гектаров освобожденных территорий

В 2023 году Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) совместно с другими структурами были выполнены операции по разминированию на территориях общей площадью более 53 тыс. (53081,8) гектаров.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

В этот период были обнаружены и обезврежены порядка 31 600 мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

ANAMA провела разминирование территории площадью 32823,9 га, Министерство обороны - 6938,7 га, Министерство по чрезвычайным ситуациям - 669,7 га, Государственная пограничная служба - 841,9 га, другие местные организации - 11807,6 га.

Агентством было обнаружено и обезврежено 22,6 тыс., Министерством обороны - 2,4 тыс., Министерством по чрезвычайным ситуациям - 949, Государственной пограничной службой - 198, местными организациями - 5,4 тыс. единиц мин и НРБ.

29005,6 га разминированных территорий были отведены под проекты сельского хозяйства. Также под строительство дорог отведено 814,8 га земли, жилья - 11720,5 га, энергетической инфраструктуры - 1470,9 га, другие проекты - 10070,0 га.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən rayonlarda ötən il minalardan təmizlənən ərazilərin həcmi açıqlanıb - SİYAHI

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