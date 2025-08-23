В Азербайджане растет число ДТП из-за усталости и недосыпа водителей

В Азербайджане наблюдается тревожный рост числа дорожно-транспортных происшествий, вызванных усталостью и недосыпанием водителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции к водителям.

В управлении отметили, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 10-20% всех ДТП в мире происходят из-за усталости и недосыпания водителей.

"К сожалению, в последнее время в нашей стране также увеличивается число таких аварий. Всего несколько секунд дремоты за рулем создают серьезную угрозу для жизни как самого водителя, так и других участников движения. Не садитесь за руль в уставшем и сонном состоянии, делайте регулярные перерывы во время длительных поездок, внимательно относитесь к воздействию лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.