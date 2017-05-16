Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане расширяется список случаев разглашения врачебной тайны.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения в закон "Об охране здоровья населения".

Согласно действующему законодательству, врачебной тайной считается информация о фактах обращения гражданином за медицинской помощью, его диагнозе, состоянии здоровья и пр. информация о его обследовании и лечении.

Гражданину дается гарантия на то, что предоставленная им информация останется конфиденциальной.

Согласно действующему законодательству, считающаяся врачебной тайной информация может быть раскрыта только в отдельных случаях, в частности, при наличии подозрений на незаконные действия, либо в целях предоставления информации родителям несовершеннолетних или же их законным представителям и пр.

Согласно проекту изменений, впредь врачебная тайна может быть раскрыта при запросе соответствующего органа исполнительной власти в целях обеспечения мобилизации и призыва на действительную военную службу.

Проект вынесут на обсуждение на предстоящем 23 мая пленарном заседании Милли Меджлиса.