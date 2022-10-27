В Азербайджане расширены полномочия глав исполнительных властей

Расширены полномочия глав местных исполнительных властей

Расширены полномочия глав местных исполнительных властей

Как сообщает Report, указом, подписанным президентом Ильхамом Алиевым, подпункт 4.11.17 "Положения о местных исполнительных властях" приведен в новой редакции.

Согласно новой редакции, главы местных исполнительных властей будут наделены полномочиями

- давать наименования улицам и площадям в жилых пунктах, менять их наименования;

- готовить и размещать в соответствии с правилами ведения адресного реестра и присвоения адресов объектам недвижимости адресные таблички с наименованием считающихся адресными реквизитами объектов транспортной инфраструктуры, включенных в адресный реестр, и номерами объектов недвижимости;

- контролировать сохранность существующих адресных табличек и проводить регулярный мониторинг с целью определения наличия адресных табличек, размещенных на объектах недвижимости, а при обнаружении случаев разрушения или повреждения адресных табличек сообщать об этом в соответствующем порядке.

В предыдущем варианте положения глава местной исполнительной власти имел право давать наименования улицам и площадям в населенных пунктах, изменять их наименования.