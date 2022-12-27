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В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики

В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики.
Внутренняя политика
27 декабря 2022 г. 22:28
В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики

В Азербайджане расширены направления деятельности министерства экономики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ №504 президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2006 года об утверждении "Положения о министерстве экономики Азербайджанской Республики" и обеспечении деятельности министерства экономики Азербайджанской Республики и "О мерах по совершенствованию деятельности министерства экономического развития Азербайджанской Республики".

Согласно указу, в Положение добавлен пункт об участии в формировании государственной политики в сфере государственно-частного партнерства и обеспечении ее реализации совместно с соответствующими государственными органами.

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