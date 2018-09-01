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    В Азербайджане расширен список товаров, реклама которых запрещена

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане внесены дополнения в список товаров, реклама которых запрещена.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в "Список товаров, реклама которых запрещена".

    Постановление подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    В список включена дополнительная часть - 16-я (Товары с потенциалом угрожающем окружающей среде):

    1. Использованные свинцово-кислотные аккумуляторы,

    2. Использованные батареи,

    3. Использование шины,

    4. Использованные смазочные и моторные масла.

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