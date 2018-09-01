В Азербайджане расширен список товаров, реклама которых запрещена

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане внесены дополнения в список товаров, реклама которых запрещена.
Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в "Список товаров, реклама которых запрещена".
Постановление подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
В список включена дополнительная часть - 16-я (Товары с потенциалом угрожающем окружающей среде):
1. Использованные свинцово-кислотные аккумуляторы,
2. Использованные батареи,
3. Использование шины,
4. Использованные смазочные и моторные масла.
İlkin PirəliАвтор новости
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