В Азербайджане расширен список товаров, реклама которых запрещена

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане внесены дополнения в список товаров, реклама которых запрещена.

Как сообщает Report, в связи с этим внесены поправки в "Список товаров, реклама которых запрещена".

Постановление подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В список включена дополнительная часть - 16-я (Товары с потенциалом угрожающем окружающей среде):

1. Использованные свинцово-кислотные аккумуляторы,

2. Использованные батареи,

3. Использование шины,

4. Использованные смазочные и моторные масла.