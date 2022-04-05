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В Азербайджане расширен список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол

В Азербайджане расширен список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол 15:15
Внутренняя политика
5 апреля 2022 г. 15:40
В Азербайджане расширен список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об утверждении "Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами"

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, в перечень добавлены начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, его заместители, заведующий отделом, его заместители, заведующий сектором, главный советник, старший советник, ведущий советник, советник.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənib

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