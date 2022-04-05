В Азербайджане расширен список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол

15:15

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об утверждении "Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами"

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, в перечень добавлены начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, его заместители, заведующий отделом, его заместители, заведующий сектором, главный советник, старший советник, ведущий советник, советник.