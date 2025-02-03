В Азербайджане расширен перечень оперативных транспортных средств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым расширен перечень оперативных транспортных средств.

Как сообщает Report, в соответствии с поправками, теперь к этой категории транспорта также относятся автомобили, используемые в операциях по разминированию, а также для транспортировки взрывоопасных предметов.

К оперативным транспортным средствам в Азербайджане относятся автомобили противопожарных служб, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных подразделений, военной автомобильной инспекции, фельдъегерской службы, а также автомобили для инкассации денег и перевозки ценных грузов, охраны высших должностных лиц страны, почтовые автомобили национального оператора. Все они должны быть оснащены специальными опознавательными знаками, световыми и звуковыми сигналами.