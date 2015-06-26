​В Азербайджане распоряжение об изменении графика работы со следующей недели утратит свою силу

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Распоряжение Кабинета министров об изменении графика работы в связи с проведением l Европейских игр "Баку-2015" со следующей недели утратит свою силу.

Как сообщает Report, распоряжение, вступившее в силу 1 мая в целях обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения транспортных средств, создания условий для полного использования возможностей системы общественного транспорта (метро и автобусы) рабочей силой и зрителями во время I Европейских игр, утратит силу 1 июля 2015 года.

Согласно распоряжению, рабочий график сотрудников действующих в Баку государственных органов, государственных учреждений и организаций составлен следующим образом: для 25% работников с 8:00 по 17:00; для 25% работников с 8:30 по 17:30; для 25% работников с 9:00 по 18:00; для 25% работников с 9:30 по 18:30.

Для сотрудников действующих в столице негосударственных учреждений и организаций - следующий график работы: для 50% работников с 8:00 по 17:00; для 50% работников с 8:30 по 17:30.