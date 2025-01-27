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В Азербайджане раскрыты 6 умышленных убийств прошлых лет

В Азербайджане раскрыты 6 умышленных убийств прошлых лет
Внутренняя политика
27 января 2025 г. 10:51
В Азербайджане раскрыты 6 умышленных убийств прошлых лет

В Азербайджане в 2024 году раскрыты 6 умышленных убийств, совершенных в прошлые годы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, в отчетный период следственное управление Генпрокуратуры завершило предварительное расследование по 27 уголовным делам, направив их на рассмотрение в суд.

На заседании было отмечено, что благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям с участием органов внутренних дел, госбезопасности и юстиции, с 1 мая 2020 года по настоящее время раскрыты 43 убийства прошлых лет. Из них 35 дел были переданы в суд, по 31 вынесены обвинительные приговоры, 3 дела прекращены из-за истечения срока давности, а остальные находятся на стадии судебного разбирательства.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il əvvəlki illərdən bağlı qalan 6 qəsdən adam öldürmə cinayətinin üstü açılıb

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