В Азербайджане раскрыты 6 умышленных убийств прошлых лет

В Азербайджане в 2024 году раскрыты 6 умышленных убийств, совершенных в прошлые годы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, в отчетный период следственное управление Генпрокуратуры завершило предварительное расследование по 27 уголовным делам, направив их на рассмотрение в суд.

На заседании было отмечено, что благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям с участием органов внутренних дел, госбезопасности и юстиции, с 1 мая 2020 года по настоящее время раскрыты 43 убийства прошлых лет. Из них 35 дел были переданы в суд, по 31 вынесены обвинительные приговоры, 3 дела прекращены из-за истечения срока давности, а остальные находятся на стадии судебного разбирательства.