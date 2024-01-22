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В Азербайджане проводится соцопрос для исследования избирательной среды

В Азербайджане проводится соцопрос для исследования избирательной среды В Азербайджане проводят социологический опрос с целью исследования избирательной среды в преддверии выборов.
Внутренняя политика
22 января 2024 г. 11:17
В Азербайджане проводится соцопрос для исследования избирательной среды

В Азербайджане проводят социологический опрос с целью исследования избирательной среды в преддверии выборов.

Как сообщает Report, опрос проводится Лигой защиты трудовых прав граждан совместно с организацией ORACLE ADVISORY GROUP (США).

Отметим, что американская организация ORACLE ADVISORY GROUP и Лига защиты трудовых прав граждан получили аккредитацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения экзит-пола на запланированных на 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоSociological survey to measure election environment starts in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda seçki mühitinin öyrənilməsi məqsədilə sosioloji sorğuya başlanılıb

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