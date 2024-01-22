В Азербайджане проводится соцопрос для исследования избирательной среды

В Азербайджане проводят социологический опрос с целью исследования избирательной среды в преддверии выборов.

В Азербайджане проводят социологический опрос с целью исследования избирательной среды в преддверии выборов.

Как сообщает Report, опрос проводится Лигой защиты трудовых прав граждан совместно с организацией ORACLE ADVISORY GROUP (США).

Отметим, что американская организация ORACLE ADVISORY GROUP и Лига защиты трудовых прав граждан получили аккредитацию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения экзит-пола на запланированных на 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане.