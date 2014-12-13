​В Азербайджане проводится диалог правительства и оппозиции

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Председатели группы оппозиционных партий проводят сегодня в Баку встречу с заведующим отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Али Гасановым, сообщает Report.

Во встрече приняли участие председатели Партии гражданской солидарности (ПГС), партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), Либерально-демократической партии Азербайджана (ЛДПА), Классического народного фронта Азербайджана (КНФА), партии "Великое возрождение" (ПВВ), партии "Умид", партии "Азадлыг", партии "Айдынлар", партии Единства и других партий.

В мероприятии также приняли участие заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Таир Сулейманов и заведующий сектором данного отдела Эльман Пашаев.