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    ​В Азербайджане проводится диалог правительства и оппозиции

    Проходит встреча оппозиционных партий с завотделом общественно-политических вопросов Администрации Президента

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Председатели группы оппозиционных партий проводят сегодня в Баку встречу с заведующим отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Али Гасановым, сообщает Report.

    Во встрече приняли участие председатели Партии гражданской солидарности (ПГС), партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), Либерально-демократической партии Азербайджана (ЛДПА), Классического народного фронта Азербайджана (КНФА), партии "Великое возрождение" (ПВВ), партии "Умид", партии "Азадлыг", партии "Айдынлар", партии Единства и других партий.

    В мероприятии также приняли участие заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Таир Сулейманов и заведующий сектором данного отдела Эльман Пашаев.

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