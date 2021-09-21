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Иностранным дипломатам рассказали об экологических преступлениях Армении

Иностранным дипломатам рассказали об экологических преступлениях Армении Министерство экологии и Университет ADA совместно организовали для представителей аккредитованного в Азербайджанке дипкорпуса брифинг на тему "Ситуация с окружающей средой и природными ресурсами в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах
Внутренняя политика
21 сентября 2021 г. 12:50
Иностранным дипломатам рассказали об экологических преступлениях Армении

Министерство экологии и Университет ADA совместно организовали для представителей аккредитованного в Азербайджанке дипкорпуса брифинг на тему "Ситуация с окружающей средой и природными ресурсами в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Азербайджана".

Как передает Report, на брифинге выступили замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, фотожурналист и исследователь Реза Дегати, заведующая департаментов фандрейзинга и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Айбениз Исмайлова, исполнительный директор IDEA Сурхай Шюкюров, специалист по водным ресурсам, председатель общественного объединения "К здоровой жизни" Ровшан Аббасов.

Замминистра В.Керимов рассказал об экологических преступлениях, совершенных Арменией в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, проинформировал участников мероприятия о нанесенном окружающей среде вреде и отметил, что начаты работы по экологическому восстановлению территорий.

В ходе брифинга была организована выставка фотожурналиста Реза Дегати, посвященная Восточно-Зангезурскому и Карабахскому экономическим районам. В завершении мероприятия участникам были розданы в подарок саженцы, выращенные в питомнике МЭПР.

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Версия на английском языке ФотоBriefing for foreign diplomats held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda xarici diplomatlar üçün brifinq keçirilib

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