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В Азербайджане пройдут очередные экзамены по приему на госслужбу

В Азербайджане пройдут очередные экзамены по приему на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (адми
Внутренняя политика
3 ноября 2024 г. 07:08
В Азербайджане пройдут очередные экзамены по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (административно-исполнительные должности), а также для лиц, поступающих на госслужбу по группам BA и BB.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГЭЦ.

Для участия в экзамене зарегистрировался 341 кандидат. Прибывающие на экзамен лица в обязательном порядке должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".

Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты, явившиеся к экзаменационному зданию позднее 10:45, не будут допущены к экзамену.

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