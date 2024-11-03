В Азербайджане пройдут очередные экзамены по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (адми

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередной тестовый экзамен для желающих продолжить государственную службу на должностях, соответствующих группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), BA и BB типа В (административно-исполнительные должности), а также для лиц, поступающих на госслужбу по группам BA и BB.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГЭЦ.

Для участия в экзамене зарегистрировался 341 кандидат. Прибывающие на экзамен лица в обязательном порядке должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".

Экзамен начнется в 11:00. Кандидаты, явившиеся к экзаменационному зданию позднее 10:45, не будут допущены к экзамену.