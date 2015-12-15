​В Азербайджане произошло кадровое назначение на место избранного депутатом бывшего чиновника

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Шемкирского района произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, Малейка Ализаде назначена на должность заместителя главы районной ИВ по гуманитарным вопросам.

Соответствующее распоряжение подписано главой ИВ Шемкирского района Алимпашой Мамедовым.

До этого М.Ализаде занимала должность директора Центра Гейдара Алиева в Шемкире.

Напомним, что на прошедших 1 ноября парламентских выборах бывший заместитель главы Шемкирской районной ИВ по гуманитарным вопросам Сона Алиева была избрана депутатом.

Согласно законодательству Азербайджана, депутат ММ не может занимать должность в государственных структурах. По этой причине глава ИВ Шемкирского района Алимпаша Мамедов недавно освободил С.Алиеву от занимаемой должности.