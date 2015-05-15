Помощник президента: Политические партии не должны оставаться в стороне от обсуждения вопросов, связанных с Европейскими играми - ОБНОВЛЕНО-ФОТО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня один самых главных вопросов, интересующий азербайджанское общество и находящийся на повестке дня, это проведение в стране I Европейских игр. Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов во время встречи представителей власти и оппозиции.

Он отметил, что в связи с Играми есть множество вопросов для обсуждения: "Из-за того, что к проведению Игр проявляется большое внимание и за рубежом, и внутри страны, думаю, что политические партии не должны оставаться в стороне от обсуждения этих вопросов. Поэтому, на повестку дня для обсуждения мы вынесли этот вопрос".

А.Гасанов отметил, что у представителей власти и политических партий могут быть различные взгляды по отдельным вопросам, которые могут стать предметом обсуждения этой встречи.





Первая новость была опубликована 11:25

В Баку началась очередная встреча представителей власти и оппозиции.

Как сообщает Report, встреча проходит по инициативе Администрации президента Азербайджана.

На мероприятии со стороны власти принимают участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Али Гасанов, заместитель заведующего этого отдела Тахир Сулейманов, завсектором отдела Эльман Пашаев, со стороны оппозиции на встрече присутствуют председатель партии "Адалят" (Справедливость) Ильяс Исмаилов, Председатель Социал-демократической партии Азербайджана (СДПА) Араз Ализаде, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, председатель Классической партии Народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу, председатель партии Великого созидания, депутат Фазиль Мустафа, генеральный секретарь Партии единого народного фронта Азербайджана Сохраб Абдуллаев, Председатель Партии гражданской солидарности (ПГС), депутат Сабир Рустамханлы, лидер Партии демократических реформ депутат Асим Моллазаде, председатель Партии граждан и развития Али Алиев, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, председатель партии "Свобода" Ахмед Орудж, председатель партии национальной независимости Азербайджана (ПННА) Юсиф Багирзаде, председатель партии "Движение национального возрождения" депутат Фарадж Гулиев, председатель Партии социального благоденствия Хангусейн Казымлы, председатель партии "Единство" Тахир Керимли, лидер партии "Айдынлар" Гуламгейсейн Алибейли.

На встрече обсуждаются вопросы, связанные с проведением Европейских игр "Баку-2015", а также перспективы развития межпартийных связей.

Напомним, что последняя подобная встреча состоялась 12 февраля этого года.

Мероприятие продолжается без участия представителей прессы.