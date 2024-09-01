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В Азербайджане уже проголосовали более миллиона избирателей

В Азербайджане уже проголосовали более миллиона избирателей В Азербайджане наблюдается высокая явка избирателей на внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 14:09
В Азербайджане уже проголосовали более миллиона избирателей

В Азербайджане наблюдается высокая явка избирателей на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, по данным Центризберкома, к 12:00 в стране проголосовали 20,39% избирателей (1 млн 309 тыс. 522 человека).

Внеочередные парламентские выборы проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных от оккупации территориях. Голосование началось в 08:00 и завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.

Report представляет фоторепортаж с избирательных участков:

Фото: Самира Гасанова, Вугар Ханларов, Эхтирам Джабиев, Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоOver 1 million people voted in Azerbaijan's snap parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 1 milyondan çox seçici səs verib - FOTOREPORTAJ

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