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    В Азербайджане продлен срок выдачи вынужденным переселенцам среднемесячной зарплаты

    Кабинет министров принял соответствующее решение

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ 16 марта Кабмин принял решение "О дополнительных мерах по социальной защите нетрудоустроенных и лишенных работы по независящим от них причинам вынужденных переселенцев, работавших в бюджетных учреждениях и организациях". 

    Как сообщает Report, согласно вступившему в силу с 1 января этого года данному решению, срок выдачи среднемесячной заработной платы нетрудоустроенным или лишенным работы вынужденным переселенцам, потерявшим работу в финансируемых из госбюджета предприятиях и организациях по независящим от них причинам, продлен до 1 января 2016 года. 

    Данным постановлением соответствующим министерствам, государственным органам и исполнительным властям оккупированных территорий поручено усилить меры по приему вынужденных переселенцев на работу на соответствующие вакансии.

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