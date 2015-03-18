В Азербайджане продлен срок выдачи вынужденным переселенцам среднемесячной зарплаты

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ 16 марта Кабмин принял решение "О дополнительных мерах по социальной защите нетрудоустроенных и лишенных работы по независящим от них причинам вынужденных переселенцев, работавших в бюджетных учреждениях и организациях".

Как сообщает Report, согласно вступившему в силу с 1 января этого года данному решению, срок выдачи среднемесячной заработной платы нетрудоустроенным или лишенным работы вынужденным переселенцам, потерявшим работу в финансируемых из госбюджета предприятиях и организациях по независящим от них причинам, продлен до 1 января 2016 года.

Данным постановлением соответствующим министерствам, государственным органам и исполнительным властям оккупированных территорий поручено усилить меры по приему вынужденных переселенцев на работу на соответствующие вакансии.