Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане приступили к выдаче гражданам электронных паспортов нового поколения.

Как сообщат Report, для получения удостоверений личности нового поколения граждане могут обратиться во все территориальные органы полиции и центры ASAN xidmət.

Удостоверения личности нового поколения более совершенны с точки зрения безопасности. В них размещен электронный носитель – чип, содержащий информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также его биометрическое фото и другие индивидуальные данные.

Процесс распечатки отвечающих всем параметрам электронных удостоверений личности, которые пресекут возможность фальсификации, будет осуществляться в 10-ти региональных центрах министерства внутренних дел и двух центрах ASAN xidmət.

Отметим, что 31 августа удостоверение личности гражданина Азербайджана номер один нового поколения с биометрическими показателями было вручено президенту Ильхаму Алиеву.