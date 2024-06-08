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В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, одному объявлен выговор

В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, одному объявлен выговор Состоялось заседание Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.
Внутренняя политика
8 июня 2024 г. 11:59
В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, одному объявлен выговор

Состоялось заседание Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщили Report в Коллегии, в ходе заседания было принято решение о приостановлении деятельности двух адвокатов, одному объявлен выговор.

Состоялась церемония приведения к присяге трех кандидатов в адвокаты, успешно сдавших квалификационные экзамены и прошедших обязательную подготовку для приема в члены Коллегии адвокатов Азербайджана.

В связи с приемом на госслужбу двух адвокатов было принято решение о приостановке их деятельности и присуждении им наград.

В связи с дисциплинарными нарушениями деятельность одного адвоката приостановлена ​​на год, другого - ​​на 6 месяцев, одному адвокату объявлен выговор, в отношении другого применены меры дисциплинарного взыскания, а троим адвокатам сделано предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке Kollegiyada iki vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb, birinə töhmət verilib

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