В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, одному объявлен выговор

Состоялось заседание Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.

Состоялось заседание Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщили Report в Коллегии, в ходе заседания было принято решение о приостановлении деятельности двух адвокатов, одному объявлен выговор.

Состоялась церемония приведения к присяге трех кандидатов в адвокаты, успешно сдавших квалификационные экзамены и прошедших обязательную подготовку для приема в члены Коллегии адвокатов Азербайджана.

В связи с приемом на госслужбу двух адвокатов было принято решение о приостановке их деятельности и присуждении им наград.

В связи с дисциплинарными нарушениями деятельность одного адвоката приостановлена ​​на год, другого - ​​на 6 месяцев, одному адвокату объявлен выговор, в отношении другого применены меры дисциплинарного взыскания, а троим адвокатам сделано предупреждение.