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В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, четырем вынесено предупреждение

В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, четырем вынесено предупреждение В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов и принято решение обратиться в суд для исключения их из членства Президиума Коллегии адвокатов.
Внутренняя политика
11 июля 2024 г. 11:11
В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов, четырем вынесено предупреждение

В Азербайджане приостановлена деятельность двух адвокатов и принято решение обратиться в суд для исключения их из членства Президиума Коллегии адвокатов.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании Президиума Коллегии адвокатов.

На заседании были рассмотрены отзывы Дисциплинарной комиссии адвокатов. Президиум применил дисциплинарные взыскания за допущенные нарушения: деятельность трех адвокатов приостановлена на определенный срок, двум адвокатам вынесен выговор, четырем адвокатам сделано предупреждение.

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