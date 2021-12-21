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В Азербайджане прекращены полномочия 3 судей

В Азербайджане прекращены полномочия 3 судей Заседание Судебно-правового совета прошло в формате видеоконференции.
Внутренняя политика
21 декабря 2021 г. 21:16
В Азербайджане прекращены полномочия 3 судей

Заседание Судебно-правового совета прошло в формате видеоконференции.

Как передает Report, на заседании констатируется, что в прошлом году Совет принял новые Правила оценки работы судей на основе всеобъемлющих и прозрачных критериев с учетом лучшей международной практики. В соответствии с Правилами, в текущем году была оценена деятельность около 120 судей, в деятельности 14 из них были выявлены недочеты, на исправление которых им предоставлено 6 месяцев. Их полномочия будут прекращены в установленном законом порядке, если в ходе переоценки в их деятельности вновь будут выявлены недостатки.

Были прекращены полномочия трех судей.

Соответствующее решение принято в связи с совершенствованием правил оценки деятельности судей в соответствии с новым законодательством.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 14 hakimin fəaliyyətində çatışmazlıqlar aşkarlanıb, 3-nün səlahiyyətlərinə xitam verilib

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