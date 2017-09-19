В Азербайджане предложено полностью запретить кальян

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На обсуждениях в Милли Меджлисе было предложено запретить кальян.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса член комитета Араз Ализаде отметил, что следует наложить запрет на раскуривание кальяна: "Это очень вредно. Я не знаю, кто стоит за этим, но нужно это убрать. Говорят, этого хотят туристы. Каждый приезжающий в страну должен соблюдать законы".

Председатель комитета Хады Раджабли в своем выступлении отметил, что применяемые в стране в отношении сигарет законы охватывают и кальян.

Араз Ализаде не согласился с этим. Он отметил, что кальян следует полностью запретить.