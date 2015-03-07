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    В Азербайджане предложено обеспечить попрошаек работой в районах

    Член парламентского комитета по правовой политике и государственному созиданию Рафаэль Джабраилов выдвинул новое предложение

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Член парламентского комитета по правовой политике и государственному созиданию Милли Меджлиса Азербайджана Рафаэль Джабраилов выдвинул предложение относительно попрошаек.

    В своем заявлении Report Р.Джабраилов сообщил, что ужесточение законодательства в отношении попрошаек нереально: "Существует административная ответственность за попрошайничество и  бродяжничество. Однако за привлечение к попрошайничеству применяется уголовная ответственность. Мы не намерены принимать более жесткие меры. Несмотря на то, что этих людей штрафуют в административном порядке, отправляют их в районы, они вновь возвращаются обратно. Следует искать другие пути выхода из положения. Ужесточив законодательство, мы ничего не добьемся. Предлагаю применить административные методы. То есть, отправить их в районы и обеспечить там работой".

    Депутат подчеркнул, что это обстоятельство не принесет славы Азербайджану во время I Европейских игр "Баку-2015": "С приездом гостей в Азербайджан начинается "сезон" попрошаек. Один из вариантов - это представить их в качестве цыган. То есть, цыгане живут во всех точках мира. В этом году только из Франции депортировано 20 тысяч цыган. Следует проводить агитационные работы в этом направлении".

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