В Азербайджане предложено обеспечить попрошаек работой в районах

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Член парламентского комитета по правовой политике и государственному созиданию Милли Меджлиса Азербайджана Рафаэль Джабраилов выдвинул предложение относительно попрошаек.

В своем заявлении Report Р.Джабраилов сообщил, что ужесточение законодательства в отношении попрошаек нереально: "Существует административная ответственность за попрошайничество и бродяжничество. Однако за привлечение к попрошайничеству применяется уголовная ответственность. Мы не намерены принимать более жесткие меры. Несмотря на то, что этих людей штрафуют в административном порядке, отправляют их в районы, они вновь возвращаются обратно. Следует искать другие пути выхода из положения. Ужесточив законодательство, мы ничего не добьемся. Предлагаю применить административные методы. То есть, отправить их в районы и обеспечить там работой".

Депутат подчеркнул, что это обстоятельство не принесет славы Азербайджану во время I Европейских игр "Баку-2015": "С приездом гостей в Азербайджан начинается "сезон" попрошаек. Один из вариантов - это представить их в качестве цыган. То есть, цыгане живут во всех точках мира. В этом году только из Франции депортировано 20 тысяч цыган. Следует проводить агитационные работы в этом направлении".