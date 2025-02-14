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В Азербайджане предложено изменить структуру финансирования муниципалитетов

В Азербайджане предложено изменить структуру финансирования муниципалитетов Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов предложил изменить структуру финансирования муниципалитетов.
Внутренняя политика
14 февраля 2025 г. 12:42
В Азербайджане предложено изменить структуру финансирования муниципалитетов

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов предложил изменить структуру финансирования муниципалитетов.

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем заседании парламента во время обсуждения "Отчета о деятельности органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов, за 2024 год".

Он отметил, что необходимо пересмотреть вопросы, связанные с внебюджетными доходами муниципалитетов.

"Сравнение числа муниципалитетов в Азербайджане с соседними странами показывает, что вопрос их объединения остается актуальным. В этом году из госбюджета предусмотрено выделение муниципалитетам дотаций в размере 7,5 млн манатов и субвенций в размере 1 млн 550 тыс. манатов.

Учитывая, что после объединения в стране осталось 685 муниципалитетов, в этом году в среднем на каждый муниципалитет будет выделена дотация в размере 10 тыс. 950 манатов, а ежемесячно - 912 манатов.

Ограниченность финансовых источников муниципалитетов препятствует их становлению в качестве эффективных институтов. А по мере расширения внешних источников финансирования будет снижаться потребность в бюджетных средствах", - считает Байрамов.

С этой идеей согласился и депутат Али Масимли, который отметил, что "переход к многоисточниковой системе финансирования необходим для финансовой устойчивости муниципалитетов".

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyələrin maliyyə mənbələrinin strukturunun dəyişdirilməsi təklif edilib

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