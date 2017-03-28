В Азербайджане предлагают ужесточить наказание за халатность должностных лиц

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Если халатность должностных лиц в Азербайджане повлечет за собой смерть двух или более лиц, то будет применено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Как сообщает Report, в связи с ужесточением наказания предлагается внести изменение в Уголовный кодекс.

Согласно статье 314 (халатность) УК, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц либо охраняемым законом интересам государства или общества, они наказываются штрафом в размере от 500 до 1 000 манатов, либо привлечением к общественным работам на срок от 240 до 460 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 6-ти месяцев.

В данном пункте размер штрафа предлагается увеличить с 1 500 до 3 000 манатов. Помимо этого, в статью добавляется новый пункт (314.3). При совершении этих действий по неосторожности, которые повлекут за собой смерть двух или более лиц, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 2-х до 7 лет.

Проект изменений будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.