В Азербайджане предлагают снять документальный фильм о судебном процессе в отношении лиц, обвиняемых в армянском сепаратизме

12:13

В Милли Меджлисе предлагают снять специальный документальный фильм о судебном процессе над армянами, обвиняемыми в сепаратизме и военных преступлениях против Азербайджана.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил депутат Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он подчеркнул важность подобного фильма для истории Азербайджана.

"Я также предлагаю пригласить на заседания суда международных экспертов и судей. Это важно для донесения до всего мира информации о преступлениях, совершенных армянами", - добавил Бабаоглу.