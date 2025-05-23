В Азербайджане предлагают снять документальный фильм о судебном процессе в отношении лиц, обвиняемых в армянском сепаратизме

В Милли Меджлисе предлагают снять специальный документальный фильм о судебном процессе над армянами, обвиняемыми в сепаратизме и военных преступлениях против Азербайджана.
Как сообщает Report, с данным предложением выступил депутат Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Он подчеркнул важность подобного фильма для истории Азербайджана.
"Я также предлагаю пригласить на заседания суда международных экспертов и судей. Это важно для донесения до всего мира информации о преступлениях, совершенных армянами", - добавил Бабаоглу.