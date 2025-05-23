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В Азербайджане предлагают снять документальный фильм о судебном процессе в отношении лиц, обвиняемых в армянском сепаратизме

В Азербайджане предлагают снять документальный фильм о судебном процессе в отношении лиц, обвиняемых в армянском сепаратизме 12:13
Внутренняя политика
23 мая 2025 г. 12:49
В Азербайджане предлагают снять документальный фильм о судебном процессе в отношении лиц, обвиняемых в армянском сепаратизме

В Милли Меджлисе предлагают снять специальный документальный фильм о судебном процессе над армянами, обвиняемыми в сепаратизме и военных преступлениях против Азербайджана.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил депутат Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он подчеркнул важность подобного фильма для истории Азербайджана.

"Я также предлагаю пригласить на заседания суда международных экспертов и судей. Это важно для донесения до всего мира информации о преступлениях, совершенных армянами", - добавил Бабаоглу.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda məhkəməsi davam edən erməniəsilli şəxslərlə bağlı xüsusi sənədli filmin çəkilməsi təklif olunur

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