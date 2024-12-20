О нас

В Азербайджане предлагают не призывать на военную службу лиц, имеющих двух детей

В Азербайджане предлагают не призывать на военную службу лиц, имеющих двух детей 12:59
Внутренняя политика
20 декабря 2024 г. 13:29
В Азербайджане предлагают не призывать на военную службу лиц, имеющих двух детей

В Азербайджане предлагают не призывать на военную службу лиц, имеющих двух детей.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов во время обсуждения Милли Меджлисом во втором чтении поправок в законе "О военной обязанности и военной службе".

Он отметил, что в настоящее время лица, имеющие трех и более детей, не призываются на военную службу: "Это положение должно распространяться и на лиц, имеющих двух детей. Подумайте, двое детей не видят своего отца полтора года. К тому же, таких людей не так много. Я думаю, что этот вопрос следует рассмотреть в будущем".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani parliament discusses exempting persons with two children from military duty
Версия на азербайджанском языке İki övladı olan şəxslərin hərbi xidmətə çağırılmaması təklif edilib

Другие новости из категории

В Баку идет подготовка к Новому году
ФотоВ Баку идет подготовка к Новому году
20 декабря 2024 г. 13:54
В Милли Меджлисе предложено наделить президента полномочиями помилования лиц, находящихся под следствием
В Милли Меджлисе предложено наделить президента полномочиями помилования лиц, находящихся под следствием
20 декабря 2024 г. 12:44
Айдын Сафиханлы: Армения нарушила все нормы и принципы международного права
Айдын Сафиханлы: Армения нарушила все нормы и принципы международного права
20 декабря 2024 г. 10:38
В Баку проходит семинар на тему международного гуманитарного права
ФотоВ Баку проходит семинар на тему международного гуманитарного права
20 декабря 2024 г. 10:23
Община потребовала от Армении уважать право азербайджанцев на возвращение
Община потребовала от Армении уважать право азербайджанцев на возвращение
20 декабря 2024 г. 10:22
Община: Европарламент продемонстрировал свою нескончаемую ненависть к Азербайджану
Община: Европарламент продемонстрировал свою нескончаемую ненависть к Азербайджану
19 декабря 2024 г. 20:50
В Баку прошла конференция Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии
ФотоВ Баку прошла конференция "Фактор победоносного лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии"
19 декабря 2024 г. 18:36
Глава Baku TV: После завершение военных действий информационная война все еще продолжается
Глава Baku TV: После завершение военных действий информационная война все еще продолжается
19 декабря 2024 г. 18:25
Айгюн Алиева: В первые годы независимости Азербайджана сотрудничество НПО и госорганов было затруднено
Айгюн Алиева: В первые годы независимости Азербайджана сотрудничество НПО и госорганов было затруднено
19 декабря 2024 г. 18:20
Депутат: Президент Ильхам Алиев выполнил обещание о возвращении вынужденных переселенцев на родину
Депутат: Президент Ильхам Алиев выполнил обещание о возвращении вынужденных переселенцев на родину
19 декабря 2024 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi