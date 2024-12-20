В Азербайджане предлагают не призывать на военную службу лиц, имеющих двух детей

12:59

В Азербайджане предлагают не призывать на военную службу лиц, имеющих двух детей.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов во время обсуждения Милли Меджлисом во втором чтении поправок в законе "О военной обязанности и военной службе".

Он отметил, что в настоящее время лица, имеющие трех и более детей, не призываются на военную службу: "Это положение должно распространяться и на лиц, имеющих двух детей. Подумайте, двое детей не видят своего отца полтора года. К тому же, таких людей не так много. Я думаю, что этот вопрос следует рассмотреть в будущем".