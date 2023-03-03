В Азербайджане предлагается ужесточить закон для желающих вступить в брак в 17 лет

В Азербайджане предлагается ужесточить закон для желающих вступить в брак в 17 лет.

В Азербайджане предлагается ужесточить закон для желающих вступить в брак в 17 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2022 год.

Учитывая, что согласно статье 10.2 Семейного Кодекса, при наличии уважительных причин, лицам, желающим вступить в брак и не достигшим брачного возраста, может быть разрешено снижение брачного возраста не более чем на 1 год, в докладе предлагается законодательно уточнить значение термина “уважительные причины”, используемого в этой статье.

Согласно Семейному кодексу, брачный возраст в Азербайджанской Республике устанавливается в 18 лет.