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В Азербайджане предлагается ужесточить закон для желающих вступить в брак в 17 лет

В Азербайджане предлагается ужесточить закон для желающих вступить в брак в 17 лет В Азербайджане предлагается ужесточить закон для желающих вступить в брак в 17 лет.
Внутренняя политика
3 марта 2023 г. 14:07
В Азербайджане предлагается ужесточить закон для желающих вступить в брак в 17 лет

В Азербайджане предлагается ужесточить закон для желающих вступить в брак в 17 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2022 год.

Учитывая, что согласно статье 10.2 Семейного Кодекса, при наличии уважительных причин, лицам, желающим вступить в брак и не достигшим брачного возраста, может быть разрешено снижение брачного возраста не более чем на 1 год, в докладе предлагается законодательно уточнить значение термина “уважительные причины”, используемого в этой статье.

Согласно Семейному кодексу, брачный возраст в Азербайджанской Республике устанавливается в 18 лет.

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Версия на английском языке Azerbaijan to tighten law on early marriages
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 17 yaşında nikaha daxil olmaq istəyənlər üçün qanunun sərtləşdirilməsi təklif edilir

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