В Азербайджане предлагается создать детское телевидение

Баку. 20 апреля.REPORT.AZ/ В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Эльмиры Сулеймановой за 2017 год касательно ситуации с обеспечением и защитой прав и свобод человека в Азербайджане, предлагается создание детского телевидения.

Как сообщает Report, в докладе также предлагается готовить передачи воспитательного характера на телевизионных каналах, направленные на развитие детей и молодежи, транслировать социальную рекламу, определять новые правовые механизмы, а также создать интернет-порталы, пропагандирующие национально-духовные ценности.