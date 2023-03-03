В Азербайджане предлагается снизить возраст выхода на пенсию для женщин

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) предложил внести изменения в закон "О трудовых пенсиях", снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) предложил внести изменения в закон "О трудовых пенсиях", снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет.

Как сообщает Report, это отражено в докладе омбудсмена Азербайджана за 2022 год.

Было отмечено, что с учетом роли женщины в азербайджанском обществе и семье, обязанностей, которые ложатся на ее плечи, нецелесообразно постепенное повышение пенсионного возраста работающих женщин до 65 лет к лету 2027 года.

Было заявлено, что в связи с этим возникает необходимость снижения возраста выхода на пенсию для женщин.