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В Азербайджане предлагается снизить возраст выхода на пенсию для женщин

В Азербайджане предлагается снизить возраст выхода на пенсию для женщин Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) предложил внести изменения в закон "О трудовых пенсиях", снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет.
Внутренняя политика
3 марта 2023 г. 14:44
В Азербайджане предлагается снизить возраст выхода на пенсию для женщин

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) предложил внести изменения в закон "О трудовых пенсиях", снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет.

Как сообщает Report, это отражено в докладе омбудсмена Азербайджана за 2022 год.

Было отмечено, что с учетом роли женщины в азербайджанском обществе и семье, обязанностей, которые ложатся на ее плечи, нецелесообразно постепенное повышение пенсионного возраста работающих женщин до 65 лет к лету 2027 года.

Было заявлено, что в связи с этим возникает необходимость снижения возраста выхода на пенсию для женщин.

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Версия на английском языке Ombudsman suggests reducing retirement age for women in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qadınların pensiya yaşının azaldılması təklif edilir

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