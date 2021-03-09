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В Азербайджане предлагается провести мониторинг аварийных школ и детсадов

В Азербайджане предлагается провести мониторинг аварийных школ и детсадов Предложено провести в регионах мониторинги по выявлению аварийных школ и детских садов
Внутренняя политика
9 марта 2021 г. 11:53
В Азербайджане предлагается провести мониторинг аварийных школ и детсадов
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Омбудсмен Азербайджана предложила провести мониторинг для выявления в регионах школ и детских садов, находящихся в аварийном состоянии.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2020 год.

В докладе предлагается, чтобы соответствующие органы центральной и местной исполнительной власти провели в регионах мониторинги по выявлению аварийных школ и детских садов, осуществили меры по реконструкции или капитальному ремонту.

Доклад будет заслушан завтра на заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.

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Версия на азербайджанском языке Qəzalı vəziyyətdə olan məktəb və uşaq bağçalarında monitorinq aparılacaq

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