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В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий

В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий.
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 12:46
В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий

В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель Партии демократических реформ, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде во время общественных обсуждений нового законопроекта "О политических партиях".

Он отметил, что в связи с этим вопросом необходимо обратить внимание на ряд факторов: "Я считаю, что таким образом, мы сможем сохранить политическую среду нашей страны. Важно, чтобы в новом законопроекте "О политических партиях" была отражена такая статья".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda partiya sədrlərinin psixoloji durumunun yoxlanılması təklif edilir

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