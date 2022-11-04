В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий

В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий.

В Азербайджане предлагается проверять психологическое состояние председателей партий.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель Партии демократических реформ, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде во время общественных обсуждений нового законопроекта "О политических партиях".

Он отметил, что в связи с этим вопросом необходимо обратить внимание на ряд факторов: "Я считаю, что таким образом, мы сможем сохранить политическую среду нашей страны. Важно, чтобы в новом законопроекте "О политических партиях" была отражена такая статья".