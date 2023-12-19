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В Азербайджане предлагается подготовить программу для вовлечения мужчин в сферы образования и здравоохранения

В Азербайджане предлагается подготовить программу для вовлечения мужчин в сферы образования и здравоохранения Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова предложила разработать стимулирующую программу для вовлечения мужчин в сферы образования и здравоохранения.
Внутренняя политика
19 декабря 2023 г. 12:47
В Азербайджане предлагается подготовить программу для вовлечения мужчин в сферы образования и здравоохранения

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова предложила разработать стимулирующую программу для вовлечения мужчин в сферы образования и здравоохранения.

Как сообщает Report, с таким предложением Б.Мурадова выступила на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Председатель Госкомитета считает, что стимулирующая программа нужна в связи с низким уровнем участия мужчин в названных сферах, а также увеличением числа девушек, набирающих высокие баллы на вступительных экзаменах, необходимых для поступления в вузы по направлениям медицина и образование.

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