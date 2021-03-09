В Азербайджане предлагается организовывать для заключенных видеовстречи

Доклад будет обсужден завтра на заседании комитета Милли Меджлиса

Учитывая положительность видеозвонков на укрепление связей между заключенными и их семьями и близкими в ходе исправительного процесса, экономию на транспортные расходы для прибытия на встречу с заключенными (особенно для живущих далеко), значимость предотвращения проноса в учреждение запрещенных предметов, а также широко распространенный за границей опыт применения видеовстреч, омбудсмен предложила внести в Кодекс об исполнении наказаний Азербайджана дополнение, связанное с организацией видеовстреч для тех, кто не имеет возможности участвовать в посещениях.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмен) за 2020-й год.

Доклад будет обсужден завтра на заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса.