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В Азербайджане предлагается организовывать для заключенных видеовстречи

В Азербайджане предлагается организовывать для заключенных видеовстречи Доклад будет обсужден завтра на заседании комитета Милли Меджлиса
Внутренняя политика
9 марта 2021 г. 14:09
В Азербайджане предлагается организовывать для заключенных видеовстречи

Учитывая положительность видеозвонков на укрепление связей между заключенными и их семьями и близкими в ходе исправительного процесса, экономию на транспортные расходы для прибытия на встречу с заключенными (особенно для живущих далеко), значимость предотвращения проноса в учреждение запрещенных предметов, а также широко распространенный за границей опыт применения видеовстреч, омбудсмен предложила внести в Кодекс об исполнении наказаний Азербайджана дополнение, связанное с организацией видеовстреч для тех, кто не имеет возможности участвовать в посещениях.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмен) за 2020-й год.

Доклад будет обсужден завтра на заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Həbsdə olanlarla görüşə gələ bilməyənlər üçün videogörüşlərin təşkil edilməsi təklif edilib

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