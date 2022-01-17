Повышена зарплата лиц, работающих в госорганах, но не являющихся госслужащими

Внесены изменения в постановление Кабинета Министров «О регулировании некоторых вопросов, связанных с Государственной службой».

Внесены изменения в постановление Кабинета Министров «О регулировании некоторых вопросов, связанных с Государственной службой».

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

В соответствии с изменениями месячные оклады лиц, работающих в госорганах, но не являющихся государственными служащими (садовник, сторож, уборщик и др.), с 1 января 2022 года определены в следующих размерах:

Порядковый № Размер месячной заработной платы (в манатах) 1. Высшая категория государственных органов 370 2. 1-я категория государственных органов 355 3. 2 и 3 категории государственных органов 335 4. 4 и 5 категории государственных органов 315

Ранее месячные заработные платы этой категории служащих были установлены в следующих размерах: