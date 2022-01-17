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Повышена зарплата лиц, работающих в госорганах, но не являющихся госслужащими 

Повышена зарплата лиц, работающих в госорганах, но не являющихся госслужащими  Внесены изменения в постановление Кабинета Министров «О регулировании некоторых вопросов, связанных с Государственной службой».
Внутренняя политика
17 января 2022 г. 12:09
Повышена зарплата лиц, работающих в госорганах, но не являющихся госслужащими 

Внесены изменения в постановление Кабинета Министров «О регулировании некоторых вопросов, связанных с Государственной службой».

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

В соответствии с изменениями месячные оклады лиц, работающих в госорганах, но не являющихся государственными служащими (садовник, сторож, уборщик и др.), с 1 января 2022 года определены в следующих размерах:

Порядковый №

Размер месячной заработной платы (в манатах)

1.

Высшая категория государственных органов

370

2.

1-я категория государственных органов

355

3.

2 и 3 категории государственных органов

335

4.

4 и 5 категории государственных органов

315

Ранее месячные заработные платы этой категории служащих были установлены в следующих размерах:

Порядковый №

Размер месячной заработной платы (в манатах)

1.

Высшая категория государственных органов

310

2.

1-я категория государственных органов

295

3.

2 и 3 категории государственных органов

280

4.

4 и 5 категории государственных органов

260
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət orqanlarında çalışan xadimə, bağban və gözətçilərin maaşı artırılıb

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