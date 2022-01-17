Повышена зарплата лиц, работающих в госорганах, но не являющихся госслужащими 

Внесены изменения в постановление Кабинета Министров «О регулировании некоторых вопросов, связанных с Государственной службой».
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
В соответствии с изменениями месячные оклады лиц, работающих в госорганах, но не являющихся государственными служащими (садовник, сторож, уборщик и др.), с 1 января 2022 года определены в следующих размерах:
|
Порядковый №
|
Размер месячной заработной платы (в манатах)
|
1.
|
Высшая категория государственных органов
|
370
|
2.
|
1-я категория государственных органов
|
355
|
3.
|
2 и 3 категории государственных органов
|
335
|
4.
|
4 и 5 категории государственных органов
|
315
Ранее месячные заработные платы этой категории служащих были установлены в следующих размерах:
|
Порядковый №
|
Размер месячной заработной платы (в манатах)
|
1.
|
Высшая категория государственных органов
|
310
|
2.
|
1-я категория государственных органов
|
295
|
3.
|
2 и 3 категории государственных органов
|
280
|
4.
|
4 и 5 категории государственных органов
|
260